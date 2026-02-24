La canción más reproducida en Apple Estados Unidos este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Lo más escuchado

1. Choosin' Texas

Ella Langley

Cosechar éxitos es sinónimo de Ella Langley. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Choosin' Texas, debute en el primer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. DtMF

Bad Bunny

DtMF, interpretado por Bad Bunny, ocupa el segundo lugar de la lista.

3. E85

Don Toliver

En tercer lugar, continúa esta canción de Don Toliver.

4. Be By You

Luke Combs

Be By You no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la cuarta posición.

5. Be Her

Ella Langley

Be Her de Ella Langley sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, tras subir del 7 en el que se encontraba ayer.

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que BAILE INoLVIDABLE debuta en el ranking directamente en la sexta posición.

7. Man I Need

Olivia Dean

El sencillo más reciente de Olivia Dean ya se vislumbra como un nuevo clásico. Man I Need entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. Good Flirts (feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd)

Baby Keem

Good Flirts (feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd) de Baby Keem se mantiene en octavo lugar.

9. Body

Don Toliver

Lo más nuevo de Don Toliver, Body, entra directamente al noveno puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

10. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.