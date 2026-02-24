Noticias

Hang Seng este 24 de febrero: perdió terreno tras el cierre de operaciones

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó rueda bursátil del martes 24 de febrero con notables descensos del 1,82%, hasta los 26.590,32 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 26.913,68 puntos y un mínimo de 26.480,86 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,61%.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un descenso del 1,64%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,93% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 1,69% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

