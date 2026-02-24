Hang Seng este 24 de febrero: perdió terreno tras el cierre de operaciones

Mal día para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó rueda bursátil del martes 24 de febrero con notables descensos del 1,82%, hasta los 26.590,32 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 26.913,68 puntos y un mínimo de 26.480,86 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,61%.
En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un descenso del 1,64%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,93% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 1,69% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).