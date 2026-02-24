El mercado de la India Nifty 50 cerró a la baja este 24 de febrero

Sesión en negativo para el Nifty 50, que terminó la jornada del martes 24 de febrero con grandes descensos del 1,12%, hasta los 25.424,65 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 25.641,80 puntos y un volumen mínimo de 25.327,60 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,23%.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una disminución 1,17%; por contra en términos interanuales aún acumula un incremento del 10,74%. El Nifty 50 se sitúa un 3,43% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 2,41% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).