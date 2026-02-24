Noticias

El mercado de la India Nifty 50 cerró a la baja este 24 de febrero

Cierre de sesión Nifty 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el Nifty 50, que terminó la jornada del martes 24 de febrero con grandes descensos del 1,12%, hasta los 25.424,65 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 25.641,80 puntos y un volumen mínimo de 25.327,60 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,23%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una disminución 1,17%; por contra en términos interanuales aún acumula un incremento del 10,74%. El Nifty 50 se sitúa un 3,43% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 2,41% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

