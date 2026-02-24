El mercado de la India abrió la jornada con tendencia a la baja este 24 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nifty 50, que comienza rueda bursátil del martes 24 de febrero con caídas del 0,59%, hasta los 25.560,35 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con fechas previas, el indicador con este valor frena la racha positiva que llevaba en las dos jornadas anteriores.

En la última semana, el Nifty 50 registra una disminución 0,64%; por el contrario desde hace un año acumula aún un incremento del 11,33%. El Nifty 50 se sitúa un 2,92% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 2,96% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).