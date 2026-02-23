Top 10 de series en Netflix Argentina: ‘En el barro’ domina el ranking de las producciones más adictivas del momento

Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez) y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos. (Netflix)

Las producciones más populares de Netflix Argentina

En el Barro. (L to R) Valentina Zenere as Marina, Ana Garibaldi as Gladys in En el Barro. Cr. Consuelo Oppizzi / Netflix ©2025

1. En el barro

Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas.

2. El agente nocturno

"El agente nocturno" aparece entre las series más populares en la plataforma. (Netflix)

Un agente del FBI encargado de una línea de emergencia atiende una llamada. No sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca.

3. Los Bridgerton

El amor verdadero vale el riesgo. La temporada 4 de Bridgerton» regresa el 26 de febrero.

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

4. Niños de plomo (Ołowiane dzieci)

"Niños de plomo" aparece entre las series más vistas en la plataforma. (Netflix)

Una joven doctora descubre que los niños que viven cerca de una fundición sufren de envenenamiento por plomo y se juega la carrera y la vida para salvarlos.

5. Salvador

Tras la muerte de su hija en extrañas circunstancias, Salvador, un conductor de ambulancia, se adentra en el violento mundo de los ultras del fútbol para encontrar a los responsables. Una búsqueda de la verdad que pondrá a prueba sus propios límites.

Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre, conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó.

6. Unfamiliar

"Unfamiliar" se mete en el ranking de las más vistas del momento. (Netflix)

Cuando el pasado alcanza a dos exespías, su mayor desafío no son las persecuciones en coche, los tiroteos ni las peleas: es decirse la verdad.

7. El Museo de la Inocencia (Masumiyet Müzesi)

En la Estambul de los años 70, el amor prohibido de un hombre por una dependienta se convierte en una espiral de obsesión y anhelo. Basada en la famosa novela de Orhan Pamuk.

8. Él y ella (HIS & HERS)

Anna vive en la sofocante ciudad de Atlanta, recluida y alejada de sus amistades y de su carrera como presentadora de noticias. Pero cuando se entera de un asesinato en Dahlonega, el pueblo tranquilo donde creció, recobra el interés y decide investigar el caso para encontrar respuestas. (Netflix)

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

9. La Reina del Flow

El primer tráiler de la tercera temporada de La Reina del Flow presenta a Sky, personaje que genera debate por su posible rol en la trama - crédito @caracoltv/ Instagram

La serie se desarrolla en el seductor ambiente del reggaeton, género que se ha tomado al mundo. Esta es la historia de Yeimy Montoya, una talentosa joven compositora que paga una injusta condena en una prisión de Nueva York tras ser engañada por Charly, el hombre que ama y que posteriormente le roba sus canciones, con las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El único deseo de Yeimy es salir a cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron con su vida y su familia.

10. El arte de Sarah (레이디 두아)

La historia sigue a Sarah Kim, una mujer dispuesta a vivir entre la élite del lujo, mientras un inspector intenta descubrir su verdadera identidad. Créditos: YouTube/Netflix Latinoamérica

Un cadáver aparece en pleno centro. Una firma de lujo está en auge. Un inspector pone a prueba la historia cambiante de una mujer. ¿Qué ocurrió en realidad?

