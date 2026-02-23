La canción más sonada en Apple España este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. NI BORRACHO

Quevedo

La canción de Quevedo se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la primera posición.

2. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

En segundo lugar, continúa esta canción de Omar Courtz y Ñengo Flow.

3. WO OH OH

Omar Courtz y ROA

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Omar Courtz y ROA. Quizás por esto es que WO OH OH debuta en el ranking directamente en la tercera posición.

4. $UELTA GATITA $UELTA

Omar Courtz, Dei V y Clarent

$UELTA GATITA $UELTA de Omar Courtz, Dei V y Clarent se vende como pan caliente. Pasa del puesto 7 de ayer al 4 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

El que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 3.

6. Dardos

Romeo Santos y Prince Royce

Lo más nuevo de Romeo Santos y Prince Royce, Dardos, entra directamente al sexto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

7. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

Esta es la canción de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia que se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

8. WHAT U NEED? (SexPlaylist 2)

Omar Courtz y Myke Towers

WHAT U NEED? (SexPlaylist 2) se ubica en la octava posición, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Omar Courtz y Myke Towers.

9. SUPERESTRELLA

Aitana

SUPERESTRELLA se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Aitana está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. SI ESTÁS CON ALGUIEN

Omar Courtz

SI ESTÁS CON ALGUIEN no para de sonar en el streaming, tras ascender 5 puestos en las listas de favoritos y situarse en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.