Estos son los sencillos que están de moda hoy en Apple Argentina

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. DtMF

Bad Bunny

DtMF de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la segunda posición.

3. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

En tercer lugar, continúa VOY A LLeVARTE PA PR de Bad Bunny.

4. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V. Quizás por esto es que VeLDÁ debuta en el ranking directamente en la cuarta posición.

5. NUEVAYoL

Bad Bunny

NUEVAYoL, interpretado por Bad Bunny, continúa en el quinto lugar de la lista.

6. EoO

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. EoO entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

Ojitos Lindos de Bad Bunny y Bomba Estéreo se mantiene en séptimo lugar.

8. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix)de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 8. Ayer se encontraba en el sitio número 9, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

9. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

Con una diferencia favorable de 3, FOREVER TU GANTEL de Omar Courtz y Ñengo Flow se sitúa hoy en el puesto 9 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

10. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada MIA (feat. Drake), debute en la décima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

La experiencia Apple Music

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.