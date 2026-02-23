Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Uruguay hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Cosechar éxitos es sinónimo de Lluvia para Dormir. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01), debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE, interpretado por Bad Bunny, ocupa el segundo lugar de la lista.

3. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

FOREVER TU GANTEL no para de sonar en el streaming, tras ascender 3 puestos en las listas de favoritos y situarse en el tercer lugar.

4. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

MIA (feat. Drake) de Bad Bunny se vende como pan caliente. Pasa del puesto 8 de ayer al 4 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

5. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

VOY A LLeVARTE PA PR de Bad Bunny se encuentra en quinto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 3.

6. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Esta es la canción de Ryan Castro, Kapo y Gangsta que se ubica en la sexta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

7. DtMF

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, DtMF, entra directamente al séptimo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

8. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

El sencillo más reciente de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V ya se vislumbra como un nuevo clásico. VeLDÁ entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. Cuando No Era Cantante RMX (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante RMX (Remix) de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef se mantiene en noveno lugar.

10. DÁKITI

Bad Bunny y JHAYCO

DÁKITI de Bad Bunny y JHAYCO sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, tras subir del 11 en el que se encontraba ayer.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.