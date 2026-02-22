Pronóstico del tiempo en Rosario para este 22 de febrero

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 22 de febrero?, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Rosario.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 30 grados, la probabilidad de lluvia será del 7%, con una nubosidad del 74%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 7.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 19 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 13%, con una nubosidad del 57%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Rosario (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Rosario?

Conocida como la “Cuna de la Bandera Argentina”, esta ciudad portuaria es también la tercera más poblada del país antecedida por Buenos Aires y Córdoba. Los meses del año más templados para realizar una visita son diciembre, enero y febrero.

A lo largo del año, el clima en la capital registra temperaturas entre los 6 °C a 31 °C. Febrero es considerado el mes con más lluvia, mientras que julio es elque registra menos precipitaciones.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.