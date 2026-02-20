Estas son las series de moda en Netflix Estados Unidos hoy

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model’ (Reality Check: Inside America's Next Top Model)

Modelos, jueces y figuras clave de America’s Next Top Model’, como Tyra Banks, analizan el controvertido legado del programa en esta reveladora serie documental.

2. Love Is Blind

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

3. The Hunting Party

Tras una explosión en una prisión secreta, el asesino en serie Richard Harris se escapa. Bex Henderson, una exagente del FBI, es llamada de nuevo para detenerlo antes de que vuelva a matar.

4. El abogado del Lincoln

Después de un accidente, el famoso abogado de Los Ángeles Mickey Haller vuelve a arrancar su carrera (y su coche de marca) cuando acepta un caso de asesinato.

5. Sommore: Chandelier Fly

Sommore, la reina de la comedia, habla con estilo, desparpajo y sin pelos en la lengua sobre cualquier cosa, desde temas candentes hasta escándalos de famosos.

6. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

7. Katt Williams: The Last Report

De vuelta para su cuarto especial de stand-up de Netflix, el icono de la comedia Katt Williams ofrece sus famosas y atrevidas opiniones sobre conspiraciones, celebridades y el mundo en general.

8. Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

Los relatos de las sobrevivientes avivan esta docuserie, que analiza cómo el convicto abusador sexual Jeffrey Epstein usaba su riqueza y poder para perpetrar sus delitos.

9. Soy Gordon Ramsay (Being Gordon Ramsay)

Este documental gastronómico acompaña al famoso chef Gordon Ramsay mientras compagina su vida familiar, su imperio mundial y su proyecto más importante hasta el momento.

10. Él y ella (HIS & HERS)

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.