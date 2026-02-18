Top 10: ‘La celda de los milagros’, el drama mexicano más visto del momento en Netflix en Argentina

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, Netflix publicó su ranking con las películas más vistas en Argentina de esta semana. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más popular en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix Argentina

"La celda de los milagros" se mete en el ranking de las más vistas de la semana. (Netflix)

1. La celda de los milagros (A Father’s Miracle)

Tras ser falsamente acusado de un crimen terrible, Héctor, un hombre con discapacidad neurológica, es internado en una prisión secreta. Su bondad conquista a los prisioneros, quienes planean demostrar su inocencia.

2. Hermandad: Estado de terror (Salve Geral: Irmandade)

Hermandad: Estado de terror | Netflix

En medio de una ola de violencia inédita que sacude São Paulo, una abogada ligada al mundo criminal debe pactar con la policía para salvar a su sobrina secuestrada.

3. El asesino con ojos de corazón (Heart Eyes)

"El asesino con ojos de corazón" se mete en el ranking de las películas más exitosas de la semana. (Netflix)

Cuando el “asesino de los ojos del corazón” ataca Seattle, un par de compañeros de trabajo que están haciendo horas extras el día de San Valentín son confundidos por una pareja por el escurridizo asesino cazador de parejas. Ahora, deben pasar la noche más romántica del año corriendo por sus vidas.

4. Tornados (Twisters)

"Twisters" se mete en el ranking de las mejores películas del momento en Netflix España. (Netflix)

Kate Carter, una ex cazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante, es llamada por su amigo Javi de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con la encantadora e imprudente superestrella de las redes sociales Tyler Owens y su estridente equipo.

A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatarán fenómenos aterradores nunca antes vistos y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran de lleno en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre el centro de Oklahoma en la lucha de sus vidas.

5. En tierra de santos y pecadores (In the Land of Saints and Sinners)

Liam Neeson interpreta a Finbar Murphy, un temible asesino a sueldo en retiro. (Créditos: Prime Video)

En un remoto pueblo irlandés, Finbar (Liam Neeson), un asesino ya retirado que lucha por su redención, se ve envuelto en un peligroso juego con un trío de terroristas vengativos. En la tierra de santos y pecadores, hay pecados que no pueden ser enterrados.

6. Prometheus

Michael Fassbender en 'Prometheus'. (Netflix)

Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial a un remoto planeta, en el que sus límites físicos y mentales serán puestos a prueba. El motivo de la misión es que los humanos creen que allá podrán encontrar la respuesta a las preguntas más profundas y al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.

7. Cradle 2 the Grave

Cradle 2 the Grave | Netflix

El líder de la banda, Tony, lleva a cabo un importante robo de diamantes con su equipo, pero Ling, un policía convertido en criminal, sabe quién tiene el botín y responde secuestrando a la hija de Tony y pidiendo un rescate por ella. Desafortunadamente, Tony también perdió los diamantes. Mientras busca frenéticamente a su hija y las joyas, Tony se alía con un agente del gobierno impulsivo que trabajó con Ling y busca vengarse de él.

8. El botín (The Rip)

La confianza tiene su precio, y alguien debe pagarlo. «El botín», dirigida por Joe Carnahan y protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno y Kyle Chandler, se estrena el 16 de enero. (Netflix)

El descubrimiento de varios millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado de Miami quiebra la confianza de un grupo de policías. Ahora, todo y todos están bajo sospecha.

9. El tour universitario con Joe (Joe’s College Road Trip)

El tour universitario con Joe | Netflix

En esta alocada aventura, Joe, el hermano faltón de Madea, se lleva de viaje a su nieto, criado entre algodones, para que sepa cómo es la vida antes de ir a la universidad.

10. Día de los Enamorados

"Día de los Enamorados" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Netflix)

El film consta de varias historias que suceden el día de San Valentín: una oficial del ejército que vuela desde Iraq a Los Ángeles, coincide en el avión con alguien que debe resolver algunos asuntos; el dueño de una floristería le propone matrimonio a su novia, aunque, en realidad, está enamorado de una amiga, cuyo novio está casado; una jubilada le confiesa a su marido que mantuvo un largo romance con otra persona; una mujer que trabaja en la agencia de talentos más importante de la ciudad sale con un empleado de Correos.

Y, finalmente, una desafortunada publicista resulta que no tiene con quién quedar el día de San Valentín.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.