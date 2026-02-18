Clima en Arequipa este 18 de febrero: Senamhi mantiene alerta roja por intensas lluvias en estas localidades

El majestuoso Misti bajo un cielo azul, fiel compañero del clima arequipeño

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este miércoles 18 de febrero se presentarán lluvias intermitentes y variaciones de nubosidad en gran parte de la región Arequipa, con diferencias marcadas entre la costa, la ciudad y las zonas altoandinas.

En la ciudad de Arequipa se prevé una temperatura máxima de 20 ℃ y una mínima de 12 ℃. El cielo presentará nubes dispersas que variarán a nublado con lluvias intermitentes, principalmente durante la tarde y la noche.

En provincias de la sierra como Caylloma, la temperatura máxima alcanzará 15 ℃ y descenderá hasta 1 ℃ en la madrugada, con cielo nublado y lluvias intermitentes. En Sibayo el frío será más intenso, con una mínima de -2 ℃ y precipitaciones previstas a lo largo del día. Una situación similar ocurrirá en Chivay y Orcopampa, donde se esperan lluvias intermitentes y temperaturas por debajo de 10 ℃ durante la noche.

En localidades del valle y zonas intermedias como La Joya, Majes y Aplao, las máximas oscilarán entre 25 ℃ y 29 ℃, con transición de nubes dispersas a cielo nublado con lluvia.

En la costa arequipeña, distritos como Camaná, Atico y Lomas registrarán temperaturas cercanas a 29 ℃, con presencia de nubes dispersas durante el día y sin lluvias significativas. En Mollendo se esperan 29 ℃ de máxima y 19 ℃ de mínima, aunque no se ha especificado el pronóstico de precipitaciones.

El Senamhi recomendó tomar precauciones ante posibles lluvias, especialmente en zonas altoandinas donde podrían producirse descensos bruscos de temperatura durante la noche y la madrugada.

Alerta de lluvias en Arequipa

Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)

El Senamhi mantiene vigentes hoy, martes 18 de febrero, las alertas naranja y roja por precipitaciones que afectan diversas provincias de la región Arequipa, con eventos que se extenderán hasta el miércoles 19 de febrero.

Alerta naranja en la sierra: rige hasta hoy 18 de febrero

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 051, desde las 00:00 horas del lunes 17 hasta las 23:59 horas de hoy 18 de febrero se registran precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra.

Se prevé lluvia, granizo, aguanieve y nieve, principalmente en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde podría presentarse granizo, y sobre los 3.800 m s. n. m., donde se esperan nevadas en la sierra centro y sur. Estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h.

Para este martes se estiman acumulados de lluvia entre 7 y 29 mm/día en la sierra sur. En la región Arequipa, las provincias comprendidas en esta alerta son Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

El Senamhi advirtió que se trata de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, por lo que recomendó a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Alerta roja en la costa: vigente hasta el 19 de febrero

Asimismo, se encuentra activa desde las 00:00 horas de hoy 18 hasta las 23:59 horas del miércoles 19 de febrero una alerta roja por lluvias en la costa.

En la costa sur —que incluye la provincia de Caravelí— se esperan acumulados entre 0.5 y 2 mm/día. Aunque los valores previstos para esta zona son menores, el nivel rojo responde a la magnitud proyectada en otros sectores del litoral y a la posibilidad de eventos intensos y localizados.

Se pronostica incremento de la cobertura nubosa, mayor sensación térmica durante la tarde y noche, presencia de descargas eléctricas en distritos alejados del litoral y ráfagas de viento de hasta 25 km/h.

Ante este escenario, el Senamhi exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar exponerse a tormentas eléctricas y mantenerse atenta a los comunicados oficiales hasta el 19 de febrero.