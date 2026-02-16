Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Prime Video España

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Semana a semana, Prime Video publica su lista con las películas más reproducidos en España, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando el gusto de la audiencia.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro del tipo de películas que impactan en el consumidor nacional.

Top de películas más populares en Prime Video en España

1. Love Me Love Me

Tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de nuevo. Allí encuentra refugio en Will, el alumno perfecto de su instituto internacional. Pero James, el problemático mejor amigo de Will, que oculta una peligrosa vida en peleas clandestinas de MMA, convierte la rivalidad en una atracción irresistible que obliga a June a elegir entre una vida segura y un amor que lo cambia todo.

2. Los hermanos demolición (The Wrecking Crew)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

3. Furia (Gunner)

El veterano de guerra Lee Gunner intenta salvar a sus hijos, Luke y Travis, de una peligrosa banda de narcotraficantes.

4. Tierras perdidas (In the Lost Lands)

Basada en el relato de George R. R. Martin. Una reina (Amara Okereke), desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys (Milla Jovovich) a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce (Dave Bautista), que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables.

5. The Baker's Son

6. Dímelo bajito

Kamila lo tiene todo controlado: estudios, vida social, su imagen.. Todo excepto el inesperado regreso de sus vecinos, los enigmáticos hermanos Di Bianco, tras 7 años de ausencia. Thiago le robó su primer beso y Taylor fue su mejor amigo, pero ahora la vuelta de ambos pondrá el mundo de Kami del revés. ¿Podrán superar los tres el pasado que les une? ¿O explotará todo en mil pedazos una vez más?

7. Eden Lake

8. Frágil

9. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

10. A Pinch of Portugal

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.