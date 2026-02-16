Hang Seng ganó 0,52% tras el cierre de la jornada este 16 de febrero

Día positivo para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la jornada en los mercados del lunes 16 de febrero con leves ascensos del 0,52%, hasta los 26.705,94 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 26.734,41 puntos y la cifra mínima de 26.382,41 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,32%.
Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota un descenso 1,19% aunque, por el contrario, en el último año todavía mantiene una subida del 25,41%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,51% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,13% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).