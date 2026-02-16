Noticias

Hang Seng ganó 0,52% tras el cierre de la jornada este 16 de febrero

Cierre de operaciones Hang Seng (Hong Kong): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la jornada en los mercados del lunes 16 de febrero con leves ascensos del 0,52%, hasta los 26.705,94 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 26.734,41 puntos y la cifra mínima de 26.382,41 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,32%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota un descenso 1,19% aunque, por el contrario, en el último año todavía mantiene una subida del 25,41%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,51% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,13% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

El principal indice de la Bolsa de Viena gana terreno durante la apertura de la jornada este 16 de febrero

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El principal indice de la

Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 16 de febrero

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Euro Stoxx 50 va a

Con tendencia alcista, así abrió el AEX este 16 de febrero

Inicio de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Con tendencia alcista, así abrió

Acciones italianas van al alza durante arranque de la sesión de este 16 de febrero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones italianas van al alza

Swiss Market sube 0,17% durante arranque de los mercados este 16 de febrero

Apertura de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Swiss Market sube 0,17% durante