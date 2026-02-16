Precio del dólar en Colombia: hay malas noticias debido al salario mínimo de 2026, pero sigue barato y así cerró el 16 de febrero

Colombia se vio beneficiada con el debilitamiento del dólar a nivel mundial - crédito Yuriko Nakao/Reuters

El dólar en Colombia cerró el lunes 16 de febrero de 2026 en $3.657,14, con una subida de $4,25 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fue de $3.652,89. Durante la jornada, la moneda alcanzó a tocar una cotización mínima de $3.645,01 y una cotización máxima de $3.669. Además, se hicieron 135 transacciones por USD61,8 millones.

Debido a que en EE. UU. fue festivo por la celebración del Día de los Presidentes, la moneda se negoció en modalidad next day, que significa que la liquidación de la operación se hará el día hábil siguiente al de la concertación. En lugar de entregarse y pagarse el mismo día (como en una operación spot), las partes acuerdan que la transferencia de los fondos y la moneda se efectúe al día siguiente.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 0,02%; sin embargo, en el último año acumula aún una bajada del 11,01%. Respecto de fechas previas, dio la vuelta al dato de la sesión previa en el que experimentó un descenso del 0,45%, mostrando que no es capaz de fijar una clara tendencia. En los pasados siete días la volatilidad fue de 3,95%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (14,28%), de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en fechas recientes.

Al cierre de la jornada del 16 de febrero, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.567,78, mientras que el de venta se ubicaba en $3.672,78 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Crecimiento del PIB colombiano

Ante la festividad, a nivel internacional no hubo datos de mayor relevancia. En el ámbito local, el Dane reveló que el PIB tuvo un crecimiento de 2,3% anual durante el cuarto trimestre de 2025, tal que avanzó 2,6% en 2025 completo. “Nuestra lectura del resultado tiene un sesgo negativo: el dato se ubicó por debajo de las expectativas y del crecimiento potencial trimestral”, dijeron expertos de Bancolombia.

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, desde Acciones y Valores se anotó que en la región Andina el comportamiento es mixto: el peso chileno muestra debilidad relativa pese a la estabilidad del cobre y el sol peruano extiende ganancias moderadas, pero sin disrupciones relevantes. Así, el peso colombiano continúa operando más por factores idiosincráticos que por la dinámica del DXY, que mide el dólar a nivel global, lo que mantiene una estructura lateral con sensibilidad elevada a titulares políticos y a ajustes en expectativas de tasas locales, en un contexto externo que hoy aporta neutralidad más que dirección.

Impacto de la suspensión del salario mínimo

La suspensión del decreto que fijó el aumento del salario mínimo reabrió el debate sobre la política salarial en Colombia. El Consejo de Estado ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto, después de considerar que el incremento de 23% careció de los criterios técnicos exigidos por la ley. El estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, explicó que la decisión pone en entredicho la metodología utilizada y obliga a las autoridades a retomar las reglas establecidas para la concertación salarial.

La Comisión de Concertación, integrada por representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores, acordó que el aumento del salario mínimo se mantenga en 23,7% - crédito Ministerio del Trabajo

Recordó que la ley colombiana exige que el aumento del salario mínimo se base en factores como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la capacidad de pago de la economía. “El Gobierno aumentó el salario mínimo de manera incoherente, sin rigor técnico”, afirmó el experto.

Añadió que la normativa vigente establece que, en ausencia de acuerdo entre Gobierno, empresarios y trabajadores, el Ejecutivo puede fijar el aumento por decreto, pero siempre sustentado en criterios técnicos.

Decisión “sin criterios técnicos”

El Consejo de Estado no se pronunció sobre si el alza de 23% es excesiva o insuficiente, sino que enfatizó que la decisión se tomó “sin criterios técnicos”, lo que obligó al Ejecutivo a justificar el incremento según la ecuación matemática que dicta la norma.

“Tomar como argumento el salario vital no reemplaza ni sustituye los mecanismos ya existentes para la fijación del salario mínimo”, recalcó el analista, Advirtió que la mesa de concertación volvió a instalarse, aunque considera poco probable que se logre un acuerdo, dados los distantes planteamientos de empresarios y trabajadores.

El salario mínimo de 2026 en Colombia es de $2.000.000 (con auxilio de transporte) - crédito Luisa González/Reuters

La diferencia entre las partes sigue siendo amplia: los empresarios proponen un incremento basado en inflación más productividad, lo que daría cerca de 7%, mientras que los trabajadores mantienen su solicitud de 23%. “Seguro, Petro decretará de nuevo el aumento del 23% y argumentará mejor el nuevo decreto, pero no creo que vaya a haber un cambio en la cifra previamente fijada”, anticipó el estratega.

Inflación y tasa de interés

Respecto al impacto en el mercado cambiario, Acevedo señaló que el ajuste del salario mínimo incidió en la inflación y seguirá haciéndolo, lo que llevará al Banco de la República a mantener una política de tasas de interés (10,25% actual), elevadas para controlar el consumo. Así, el contexto favorece la entrada de capitales de portafolio en búsqueda de rentabilidad en Colombia, tendencia que podría mantener el dólar a la baja.

“La última semana, el dólar operó de forma lateral, con una fluctuación de solo $48 entre un mínimo de $3.635 y un máximo de $3.683,45”, detalló el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, al remarcar la volatilidad ajustada del mercado en los últimos días.