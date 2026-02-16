Noticias

Acciones italianas van al alza durante arranque de la sesión de este 16 de febrero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura optimista para el FTSE MIB IDX, que comienza la sesión bursátil del lunes 16 de febrero con leves subidas del 0,56%, hasta los 45.684,05 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el selectivo con este dato corta la racha negativa que llevaba en las cuatro jornadas anteriores.

Teniendo en cuenta la última semana, el FTSE MIB IDX anota un descenso del 2,43%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 2,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (46.823 puntos) y un 2,69% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.488 puntos).

