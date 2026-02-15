Glosario de tecnología: qué significa Dispositivo de almacenamiento

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué significa Dispositivo de almacenamiento

Un dispositivo de almacenamiento es un hardware de apoyo cuya finalidad es la de guardar información para su posterior uso.

Los dispositivos de almacenamiento son un tipo de dispositivo que nos permite almacenar datos, imágenes, archivos, etc.

Características de un dispositivo de almacenamiento

Es importante recalcar que todos los dispositivos de almacenamiento tienen un conjunto de características particulares:

En general pueden ser de cualquier tamaño físico. Su capacidad digital varía mediante el byte y sus variantes. De igual forma, su espacio también dependerá de las necesidades del usuario. Puede tener varios tipos de conexión, aunque la más utilizada es la USB.

Importancia de un dispositivo de almacenamiento

Siguiendo la línea anterior, se sabe que hoy en día la información es bastante importante para cualquier persona.

La era digital hace que los dispositivos de almacenamiento se hagan muy útiles y casi infalibles a la hora de la reunión de información.

Tipos de dispositivos de almacenamiento según su uso

Los principales tipos de dispositivos de almacenamiento en función de su uso son:

Dispositivo de almacenamiento primario . Estos hacen referencia a los dispositivos de almacenamiento masivos, siendo que además son alimentados por electricidad de forma permanente. Dispositivo de almacenamiento secundario . A diferencia de los primarios, este tipo guarda los datos en equipos externos haciendo que sean más sencillos de trasladar.

Tipos de dispositivos de almacenamiento

Siguiendo la línea anterior, se sabe que existen tipos de dispositivos que varían según su funcionamiento, ya sea por ser magnéticos, ópticos u otros.

En estos se utilizan propiedades magnéticas para guardar la información. Algunos ejemplos son:

Unidad de cinta magnética . Posee una gran capacidad, utilizando unidades magnéticas especiales para el almacenamiento de información. Disquete . Usa magnetismo para almacenar datos, aunque en la actualidad están obsoletos debido a su capacidad de 1,44 MB Disco duro o rígido . Es la unidad de almacenamiento principal de un ordenador. Su capacidad varía mucho, siendo desde 500 GB hasta 1 TB por poner un ejemplo

Ópticos

Este tipo de dispositivo hace uso de lectoras del mismo tipo. Entre ellos tenemos:

CD-ROM . Estos discos permiten una capacidad de hasta los 700 MB. Todo a través de lentes ópticos. DVD . Es un formato especial, pero se ha extendido tanto que en algún momento su uso fue masivo. Blu-Ray . También se hizo muy popular y es que le siguió al DVD. Su capacidad de almacenamiento es mucho mayor.

Externos

Este tipo de dispositivos se caracterizan por ser independientes a cualquier fuente de energía, provocando que su traslado sea sencillo:

Disco duro externo . Este equipo hace la función de un disco duro, pero con independencia total de un computador. Memoria USB . De los más conocidos, este tipo de equipo se caracteriza por ser pequeños y fáciles de trasladar a cualquier lado. Smartphone . De alguna manera un teléfono inteligente puede ser considerado un dispositivo de almacenamiento externo.

Es importante resaltar que un dispositivo puede tener varios tipos de dispositivos, como por ejemplo, un CD que es óptico y externo al mismo tiempo.

También se puede nombrar la memoria USB, que cumple su función como dispositivo de almacenamiento y es externo.

Finalmente se sabe que este tipo de dispositivos son de gran ayuda en el mundo moderno, pues es grande la necesidad de guardar información.

