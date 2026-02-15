“Detective Alex Cross” y otros nueve títulos que están conquistando Prime Video España

Alex Cross es una serie de crimen y misterio. (Prime Video)

Para los aficionados a la televisión, nunca había sido tan sencillo acceder a un catálogo tan amplio de series como desde la llegada de las plataformas de streaming. No obstante, esta abundancia también trae consigo un desafío: entre la enorme variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio, encontrar la próxima producción para disfrutar puede convertirse en una tarea complicada.

Consciente de este panorama, Prime Video pone a disposición de sus suscriptores una selección de sus contenidos más populares, facilitando así la elección y ayudando a descubrir nuevas historias sin perder tiempo buscando entre tantas opciones.

Hay propuestas para todos los gustos, abarcando distintos géneros y ofreciendo relatos cautivadores que invitan a pasar largas horas frente a la pantalla, ya sea en un maratón de fin de semana o en pequeños momentos de entretenimiento durante el día.

Las producciones más populares de Prime Video España

1. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Después del segundo retiro de Jay Leno del programa, Jimmy Fallon intervino como su reemplazo permanente. Después de 42 años en Los Ángeles, el programa regresó a Nueva York.

2. Detective Alex Cross (Cross)

Sigue las investigaciones del brillante psicólogo forense y detective de la Policía de DC, Alex Cross. Junto con su mejor amigo y socio, el detective John Sampson, Cross analiza las mentes de asesinos despiadados mientras protege a su familia del mundo criminal.

3. Padre no hay más que uno, la serie

Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que “esto no puede ser tan difícil” pero pronto descubrirá que lo es y mucho. Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.

4. Beast Games

Unos increíbles 1000 concursantes compiten en desafíos físicos y mentales por una oportunidad de ganar un enorme premio en efectivo de 5 millones de dólares. Semana a semana, los concursantes utilizarán su fuerza e ingenio para permanecer en el juego, ¡con la esperanza de ser el ganador multimillonario!

5. El robo (Steal)

Un día normal en Lochmill Capital se ve alterado cuando unos ladrones irrumpen y obligan a punta de pistola a Zara y a su mejor amigo Luke a cumplir sus exigencias. El detective Rhys se enfrenta a una carrera contrarreloj para descubrir quién ha robafo los 4000 millones de libras y por qué.

6. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

7. El infiltrado

Basada en la novela homónima de John Le Carré publicada en 1993. El exsoldado británico Jonathan Pine es reclutado por la agente Burr, de los servicios de inteligencia, para infiltrarse en la red de un traficante de armas internacional liderada por Richard Onslow Roper.

8. La Tarta del Presidente (The President’s Cake)

Mientras la gente lucha a diario por sobrevivir bajo las sanciones en el Iraq de Sadam, Lamia, una niña de nueve años, debe usar su ingenio para reunir los ingredientes de la tarta obligatoria para celebrar el cumpleaños del presidente Sadam Husein o atenerse a las consecuencias: la cárcel o la muerte.

9. Aída

Teleserie protagonizada por Carmen Machi en el papel de Aída que surgió como un spin-off (serie que nace de un personaje de otra serie) de la exitosa telecomedia recién terminada “7 Vidas”, de la que Aída era un popular personaje. La serie comienza cuando Aída hereda la casa de su padre y se muda con sus hijos Lorena y Jonathan a vivir con su madre Eugenia, intentando sacar su familia adelante.

10. Fiebre de primavera (스프링 피버)

Yun Bom, después de sufrir un desengaño sentimental en Seúl, se traslada a la pequeña ciudad de Sinsu para empezar de nuevo como profesora. Aunque al principio se muestra distante y fría, poco a poco vuelve a descubrir la alegría tras conocer a Sun Jae-gyu.

Series y películas de Prime Video

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.