PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 12 de febrero

Mal día para el PSI 20, que inaugura la sesión del jueves 12 de febrero con caídas del 0,49%, hasta los 9.025,65 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de fechas pasadas, el indicador invierte el dato de la jornada anterior, cuando acabó con un incremento del 0,42%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el PSI 20 anota un ascenso 2,81%, de modo que en términos interanuales aún conserva una subida del 36,27%. El PSI 20 se sitúa un 0,49% por debajo de su máximo del presente año (9.070,52 puntos) y un 7,44% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).