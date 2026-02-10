Noticias

El mercado de la India Nifty 50 abrió la jornada con alza este 10 de febrero

Inicio de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el Nifty 50, que empieza la sesión bursátil del martes 10 de febrero con leves subidas del 0,17%, hasta los 25.910,75 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil encadena tres jornadas consecutivas de ganancias.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 acumula un incremento 0,71%, por lo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 10,91%. El Nifty 50 se sitúa un 1,59% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 4,37% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).

