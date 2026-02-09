Apple España: las 10 canciones más reproducidas hoy

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

Lo más escuchado

1. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. BAILE INoLVIDABLE entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Dardos

Romeo Santos y Prince Royce

Dardos de Romeo Santos y Prince Royce se ubica en el segundo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

3. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

La Perla se estrena hoy en este ranking. El exitazo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. DtMF

Bad Bunny

DtMF se ubica en el cuarto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 6. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

5. NUEVAYoL

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, NUEVAYoL, entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

6. SUPERESTRELLA

Aitana

SUPERESTRELLA de Aitana pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la sexta posición, lo que apunta a que va de salida.

7. Vete

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que Vete debuta en el ranking directamente en el séptimo puesto.

8. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

VOY A LLeVARTE PA PRde Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 8. Ayer se encontraba en el sitio número 16, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

9. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia de Taylor Swift se encuentra en noveno lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 7.

10. LA NOCHE DE ANOCHE

Bad Bunny y ROSALÍA

LA NOCHE DE ANOCHE de Bad Bunny y ROSALÍA sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, tras subir del 11 en el que se encontraba ayer.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.