Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en alza para el Nikkei 225, que terminó la jornada financiera del viernes 6 de febrero con leves ascensos del 0,65%, hasta los 54.169,95 puntos. El índice marcó un máximo de 54.248,16 puntos y la cifra mínima de 52.950,15 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,39%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 registra un incremento 1,59%, por lo que en el último año aún mantiene una subida del 36,91%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,01% por debajo de su máximo del presente año (54.720,66 puntos) y un 5,97% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).