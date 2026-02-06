Noticias

Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 6 de febrero

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión en alza para el Nikkei 225, que terminó la jornada financiera del viernes 6 de febrero con leves ascensos del 0,65%, hasta los 54.169,95 puntos. El índice marcó un máximo de 54.248,16 puntos y la cifra mínima de 52.950,15 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,39%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 registra un incremento 1,59%, por lo que en el último año aún mantiene una subida del 36,91%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,01% por debajo de su máximo del presente año (54.720,66 puntos) y un 5,97% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).

