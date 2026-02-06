En la apertura de mercados, AEX pierde 0,34% este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el AEX, que empieza la sesión del viernes 6 de febrero con leves descensos del 0,34%, hasta los 981,83 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días pasados, el índice bursátil suma cuatro jornadas seguidas en números rojos.

Teniendo en cuenta la última semana, el AEX marca un descenso 1,98%; sin embargo en el último año aún acumula una subida del 4,57%. El AEX se sitúa un 2,89% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.011,01 puntos) y un 1,74% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).