Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast.

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. dopamina (w Tito Double P)

Peso Pluma

Tras acumular 1.426.505 reproducciones, el temazo de Peso Pluma se mantiene en primer lugar.

2. Pvta Luna

Neton Vega

«Pvta Luna» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la segunda posición, con 1.348.333 reproducciones.

3. 7-3 (w Tito Double P)

Peso Pluma

«7-3 (w Tito Double P)» de Peso Pluma pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.326.045 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la tercera posición, lo que apunta a que va de salida.

4. daño (w Tito Double P)

Peso Pluma

«daño (w Tito Double P)» de Peso Pluma se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.235.556 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la cuarta posición.

5. Todo Lo Fue

Lenin Ramírez

«Todo Lo Fue» de Lenin Ramírez es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.219.470 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Ya Borracho

Herencia De Grandes

«Ya Borracho», interpretado por Herencia De Grandes, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 1.136.941 reproducciones.

7. Pase y Toque (w Victor Mendivil)

BeatBoy

La nueva producción de BeatBoy se vende como pan caliente. Ya lleva 1.063.124 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.044.895 reproducciones, motivo por el cual continúa en la octava posición.

9. 4x4 (w Victor Mendivil, Angel Almaguer, $HUPE)

Omar Camacho

Un número tan favorable como 1.034.294 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Omar Camacho va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto.

10. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante» de El Bogueto se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.029.830 reproducciones.

El día que Spotify dio la espalda a la IA

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a decenas de miles de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Las canciones más escuchadas del 2024

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum 'Éxodo', que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso sorprendente en la escena musical internacional. En 2023, su sencillo 'Ella Baila Sola' alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como 'Dos Días', 'La Patrulla', 'Qlona' y 'Los Cuadros' se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel global. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.