El mercado de la India abrió operaciones con tendencia a la baja este 5 de febrero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Nifty 50, que empieza la sesión bursátil del jueves 5 de febrero con ligeras bajadas del 0,37%, hasta los 25.681,85 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas anteriores, el índice pone fin a tres jornadas de racha positiva.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 marca una subida 1,43% y en el último año aún acumula un incremento del 10,46%. El Nifty 50 se sitúa un 2,46% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,45% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).

