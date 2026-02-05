El mercado de la India abrió operaciones con tendencia a la baja este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Nifty 50, que empieza la sesión bursátil del jueves 5 de febrero con ligeras bajadas del 0,37%, hasta los 25.681,85 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas anteriores, el índice pone fin a tres jornadas de racha positiva.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 marca una subida 1,43% y en el último año aún acumula un incremento del 10,46%. El Nifty 50 se sitúa un 2,46% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,45% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).