Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 5 de febrero en Guatemala

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 5 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,67 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,25% comparado con la cifra de la jornada previa, que fue de 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 2,15%, por lo que en el último año aún acumula un ascenso del 1,83%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, puso fin a tres sesiones de racha negativa. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un comportamiento superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, así que está pasando por una fase de inestabilidad.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Índice bursátil Russel 2000 registró pérdida de 1,79% este 5 de febrero

Cierre de operaciones Russell 2000: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Índice bursátil Russel 2000 registró

El principal indicador de la BMV registró ganancia de 0,15% al cierre de este 5 de febrero

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la

RTSI este 5 de febrero: cierra operaciones en terreno positivo

Cierre de sesión RTSI (Russia): la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

RTSI este 5 de febrero:

Acciones rusas a la baja: MOEX Russia Index cae un 1,64% al cierre de de operaciones este 5 de febrero

Cierre de operaciones MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones rusas a la baja:

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 5 de febrero de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Canadá: cotización de cierre del