Dólar: cotización de cierre hoy 5 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,67 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,25% comparado con la cifra de la jornada previa, que fue de 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 2,15%, por lo que en el último año aún acumula un ascenso del 1,83%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, puso fin a tres sesiones de racha negativa. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un comportamiento superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, así que está pasando por una fase de inestabilidad.