Cierre del índice Hang Seng de Hong Kong este 5 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la jornada del jueves 5 de febrero con una variación del 0,14%, hasta los 26.885,24 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 26.919,39 puntos y la cifra mínima de 26.410,77 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,89%.

Con respecto a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota una disminución 3,87%; pero en términos interanuales aún conserva un ascenso del 32,93%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,87% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 2,81% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

