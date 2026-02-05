Cierre del índice Hang Seng de Hong Kong este 5 de febrero

Jornada sin cambios para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la jornada del jueves 5 de febrero con una variación del 0,14%, hasta los 26.885,24 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 26.919,39 puntos y la cifra mínima de 26.410,77 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,89%.
Con respecto a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota una disminución 3,87%; pero en términos interanuales aún conserva un ascenso del 32,93%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,87% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 2,81% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).