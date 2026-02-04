Noticias

Cierre del índice Hang Seng de Hong Kong este 4 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Jornada sin grandes cambios para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la jornada en los mercados del miércoles 4 de febrero con una variación del 0,05%, hasta los 26.847,32 puntos. El índice llegó a un máximo de 27.004,22 puntos y un mínimo de 26.593,18 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,52%.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra una bajada 3,52%; aunque desde hace un año mantiene aún una subida del 32,92%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,01% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 2,67% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

