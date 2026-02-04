Cierre del índice Hang Seng de Hong Kong este 4 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin grandes cambios para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la jornada en los mercados del miércoles 4 de febrero con una variación del 0,05%, hasta los 26.847,32 puntos. El índice llegó a un máximo de 27.004,22 puntos y un mínimo de 26.593,18 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,52%.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra una bajada 3,52%; aunque desde hace un año mantiene aún una subida del 32,92%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,01% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 2,67% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).