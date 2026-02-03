En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno negativo este 3 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el AEX, que cerró rueda bursátil del martes 3 de febrero con grandes descensos del 1,54%, hasta los 993,99 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 1.014,73 puntos y la cifra mínima de 989,40 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,5%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el AEX acumula una disminución 0,77% aunque, por el contrario, en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 7,44%. El AEX se sitúa un 1,68% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 3% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).