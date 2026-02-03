El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 3 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el Nifty 50, que inaugura la sesión del martes 3 de febrero con fuertes subidas del 2,74%, hasta los 25.775,40 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice encadena dos fechas consecutivas en verde.

En relación a los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una subida 1,71%, por lo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 12,28%. El Nifty 50 se sitúa un 2,1% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 3,83% por encima de su valoración mínima del año en curso (24.825,45 puntos).