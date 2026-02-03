Noticias

El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 3 de febrero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el Nifty 50, que inaugura la sesión del martes 3 de febrero con fuertes subidas del 2,74%, hasta los 25.775,40 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice encadena dos fechas consecutivas en verde.

En relación a los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una subida 1,71%, por lo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 12,28%. El Nifty 50 se sitúa un 2,1% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 3,83% por encima de su valoración mínima del año en curso (24.825,45 puntos).

