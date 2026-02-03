Noticias

Cierre del Nikkei 225: gana 3,92% este 3 de febrero

Día optimista para el Nikkei 225, que cerró la jornada en los mercados del martes 3 de febrero con fuertes subidas del 3,92%, hasta los 54.717,09 puntos. El selectivo anotó un máximo de 54.782,83 puntos y un mínimo de 53.307,74 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,69%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei 225 anota una subida 2,59% y en el último año aún conserva un incremento del 38,01%.

