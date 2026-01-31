Los 10 podcasts favoritos de Spotify Colombia hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Cada semana, millones de oyentes determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Spotify. Este listado destaca los podcast que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de Colombia.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify en Colombia

1. Paulettee

¡Hola! Soy Paulettee y en mi canal me dedico a narrar casos de misterio, true crime y sucesos impactantes que superan la ficción. Mezclo investigación, narrativa y suspenso para que cada video te atrape. Bienvenido a este viaje al lado más oscuro de la realidad.

2. VOS PODÉS AL ALMA

Soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés al Alma. Un podcast para bajar el volumen del mundo y subir el del corazón. Este espacio no viene a decirte cómo vivir, viene a acompañarte. A poner palabras donde hay silencios, nudos en la garganta y preguntas sin respuesta. Aquí hablamos sin juicios ni máscaras: de lo que duele, de lo que sana, de lo que cuesta soltar y de lo que vale la pena sostener. Porque en medio de tanto caos, hacía falta un momento de calma. Episodios nuevos cada Lunes y Viernes

3. Los Hombres Sí Lloran

Este es un espacio seguro dedicado a explorar y romper, juntos, con los estigmas y estereotipos que rodean la salud mental. Junto a mi gran amigo y productor, Dani Posada, traeremos conversaciones sinceras con amigos extraordinarios y entrevistas con expertos que nos ofrecerán consejos y herramientas para transitar la vida y, por supuesto, nuestra salud mental. Porque está bien no estar bien, pero no lo está creer que tienes que hacerlo solo. Este, nuestro espacio, es seguro y se llama “Los hombres sí lloran", donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Gracias por estar aquí.

4. Puedo Ser Cualquiera

¿Y si nos diéramos el permiso de “ser” simplemente humanos? Soy Juana Arias y te doy la bienvenida a Puedo Ser Cualquiera. Cada miércoles, a través de conversaciones con amigos y expertos, exploraremos todo lo que somos lo que creemos, lo que sentimos, nuestras contradicciones, nuestra espiritualidad, nuestras relaciones y todo lo que atraviesa nuestras vidas recordando que, si queremos, tenemos el derecho a cambiar. Porque cambiar es una señal de que estamos vivos. Despiertos. Dispuestos a encontrarnos justo en donde estamos con miedo, sí, pero con ganas y sin pedir permiso

5. Pasos Diarios

Pasos diarios está inspirado en ustedes, en acompañarlos un rato en su día a día, con consejos, experiencias y reflexiones. Con cada capítulo queremos lograr pasos cortos pero firmes

6. Conducta Delictiva

Conducta Delictiva es el espacio digital donde exploramos las complejidades sociales, mentales y judiciales a través de entrevistas reveladoras y relatos inéditos con invitados de alto nivel, lo que permite hacer un análisis profundo de crímenes y situaciones de la vida real.Este videopodcast es conducido por Michell Rodríguez y Kevin Pinzón, periodistas de investigación expertos en el manejo de casos judiciales, ganadores del premio Emmy Suncoast 2023 en Estados Unidos.

7. LA DOSIS DIARIA ROKA

Mision Buscamos rescatar los valores de la sociedad, especialmente de la juventud enfocándonos en ofrecer una palabra clara, reconfortante y constante que pueda servir de apoyo para restaurar las heridas del Corazón de quienes han sufrido experiencias o vivencias que han marcado sus vidas; siempre exaltando el amor y el perdón de Dios que dió a través de su hijo Jesucristo. ¿En que nos fundamentamos? La gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Marcos 16:15 En la Oracion como respuesta a toda necesidad de cada oyente por la palabra que nos entrego. Hechos 10:38 Creemos que hemos sido restaurados para restaurar. Jeremias 33:6 Nuestros valores Vida en Dios sentido de responsabilidad amor propio y por el prójimo proclamar la verdad ¿Para quiénes? Roka Stereo esta dirigida para hombres y mujeres que tengan necesidad de Dios y que tengan un corazón dispuesto para oír el mensaje diario que Dios tiene para ellos. Apoya nuestro ministerio Dios esta cambiando y sanando vidas a través de de esta emisora, agradecemos tu apoyo y el sentir que tienes en tu corazón para que este Ministerio nunca se detenga. www.rokastereo.com

8. Billions Club: The Series

Billions Club: The Series is Spotify’s original video series celebrating artists as they reach the milestone of 1 billion streams on a single track. In each episode, artists receive their Billions Club plaques and reflect on the stories behind their biggest hits. Whether sharing personal memories or engaging in creative activities tied to their music, the series gives fans an intimate look into the moments that made these tracks iconic. Billions Club: The Series highlights the powerful connection between artists, their music, and the fans who helped them achieve this incredible milestone.

9. Los platos sucios de LARUBIAINMORAL

Hola, me llamo Ana María y en el bajo mundo de las redes sociales me conocen como larubiainmoral, aquí hablaremos de cosas que me pasan, que me cuestiono, que he visto, leído y sentido, es como mi diario personal y créanme por mi cabeza pasan 182737373 ideas y discusiones al día. Les abro la puerta a mi cabeza que es desordenada e inconclusa, pero divertida y genia para cuestionarse cosas.

10. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los escuchas disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, cuando se están bañando o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están escuchando a sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.