Hang Seng pierde terreno tras el inicio de la jornada

Sesión bajista para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza rueda bursátil del viernes 30 de enero con bajadas del 0,81%, hasta los 27.740,50 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas previas, el indicador pone punto final a siete sesiones de tendencia positiva.

En los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un incremento 3,7%, de modo que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 40,25%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 0,81% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 6,09% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).

