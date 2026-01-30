Hang Seng este 30 de enero: perdió 2,08% tras el cierre de la jornada

Día adverso para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó rueda bursátil del viernes 30 de enero con notables bajadas del 2,08%, hasta los 27.387,11 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 27.887,24 puntos y un volumen mínimo de 27.384,02 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,8%.
Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra un ascenso 2,38%, de manera que en términos interanuales acumula aún un incremento del 38,47%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,08% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 4,73% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).