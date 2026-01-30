Noticias

Hang Seng este 30 de enero: perdió 2,08% tras el cierre de la jornada

Cierre de operaciones Hang Seng (Hong Kong): la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó rueda bursátil del viernes 30 de enero con notables bajadas del 2,08%, hasta los 27.387,11 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 27.887,24 puntos y un volumen mínimo de 27.384,02 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,8%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra un ascenso 2,38%, de manera que en términos interanuales acumula aún un incremento del 38,47%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,08% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 4,73% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).

Temas Relacionados

Hong KongMercadosBolsa de Valores de Hong KongaccionesCierreNoticiasIndices financieros globales

Últimas Noticias

ATX inicia sesión al alza este 30 de enero

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX inicia sesión al alza

Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 30 de enero

Apertura de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones suizas se disparan al

Acciones italianas van al alza durante arranque de la sesión de este 30 de enero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones italianas van al alza

Apertura del principal índice de Bruselas este 29 de enero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del principal índice de

AEX inicia la jornada de este 30 de enero con retrocesos

Apertura de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

AEX inicia la jornada de