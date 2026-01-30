Hang Seng este 30 de enero: perdió 2,08% tras el cierre de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó rueda bursátil del viernes 30 de enero con notables bajadas del 2,08%, hasta los 27.387,11 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 27.887,24 puntos y un volumen mínimo de 27.384,02 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,8%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra un ascenso 2,38%, de manera que en términos interanuales acumula aún un incremento del 38,47%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,08% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 4,73% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).