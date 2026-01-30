Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Estados Unidos este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. Aperture

Harry Styles

El tema de Harry Styles es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.385.566 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. End of Beginning

Djo

Tras acumular 1.279.734 reproducciones, «End of Beginning» de Djo se mantiene en segundo lugar.

3. Choosin' Texas

Ella Langley

«Choosin' Texas» de Ella Langley se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.255.751 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la tercera posición.

4. I Just Might

Bruno Mars

«I Just Might», interpretado por Bruno Mars, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 1.089.576 reproducciones.

5. Man I Need

Olivia Dean

Tras acumular 1.084.787 reproducciones, «Man I Need» de Olivia Dean se mantiene en quinto lugar.

6. What You Saying

Lil Uzi Vert

«What You Saying» de Lil Uzi Vert se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 916.920 reproducciones, motivo por el cual sigue en la sexta posición.

7. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

«The Fate of Ophelia» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el séptimo puesto, con 895.786 reproducciones.

8. back to friends

sombr

La melodía de sombr va en descenso: ya llega a la octava posición. Sus 887.742 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)», interpretado por HUNTR/X, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 878.553 reproducciones.

10. So Easy (To Fall In Love)

Olivia Dean

«So Easy (To Fall In Love)» de Olivia Dean es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 870.446 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.