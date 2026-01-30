Noticias

El mercado de la India abrió operaciones con tendencia a la baja este 30 de enero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nifty 50, que empieza la jornada del viernes 30 de enero con bajadas del 0,69%, hasta los 25.244,10 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el indicador frena con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas.

En los últimos siete días, el Nifty 50 registra un descenso 0,18% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún acumula un ascenso del 8,79%. El Nifty 50 se sitúa un 4,12% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 0,78% por encima de su cotización mínima del año en curso (25.048,65 puntos).

