Cotización del Nikkei del 30 de enero

Sesión continuista para el Nikkei, que acabó la sesión del viernes 30 de enero con una variación del 0,03%, hasta los 53.390,81 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 53.590,24 puntos y un mínimo de 52.923,12 puntos. El rango de cotización para el Nikkei entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,24%.

En la última semana, el Nikkei registra una disminución 0,85%; por contra en términos interanuales aún conserva un ascenso del 37,24%. El Nikkei se sitúa un 1,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (54.341,23 puntos) y un 4,45% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).