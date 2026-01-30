Noticias

Cotización del Nikkei del 30 de enero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión continuista para el Nikkei, que acabó la sesión del viernes 30 de enero con una variación del 0,03%, hasta los 53.390,81 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 53.590,24 puntos y un mínimo de 52.923,12 puntos. El rango de cotización para el Nikkei entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,24%.

En la última semana, el Nikkei registra una disminución 0,85%; por contra en términos interanuales aún conserva un ascenso del 37,24%. El Nikkei se sitúa un 1,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (54.341,23 puntos) y un 4,45% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

Temas Relacionados

JapónMercadosBolsa de Valores de JapónaccionesCierreNoticiasIndices financieros globales

Últimas Noticias

Qué santo se conmemora hoy: onomásticos de este sábado 31 de enero

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser rememorados

Qué santo se conmemora hoy:

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 1,45% al cierre de este 30 de enero

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index:

Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 30 de enero

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del BSE Sensex 30:

El mercado de la India abrió operaciones con tendencia a la baja este 30 de enero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India

Hang Seng pierde terreno tras el inicio de la jornada

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng pierde terreno tras