Apertura del OMX Stockholm 30 este 30 de enero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Comienzo de operaciones sin cambios para el OMXS 30, que comienza rueda bursátil del viernes 30 de enero con una variación del 0,03%, hasta los 3.030,58 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con jornadas previas, el índice bursátil da la vuelta al dato de la jornada anterior donde experimentó una subida del 0,54%, sin poder fijar una clara tendencia.

En la última semana, el OMXS 30 marca un ascenso 0,56%, por ello desde hace un año mantiene aún un incremento del 14,49%. El OMXS 30 se sitúa un 0,44% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.043,95 puntos) y un 5,19% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).

