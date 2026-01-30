Apertura del Nikkei 225 este 30 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Nikkei 225, que empieza la sesión bursátil del viernes 30 de enero con una variación del 0,08%, hasta los 53.335,56 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas previas, el selectivo pone punto final a tres sesiones de racha.

Con respecto a la última semana, el Nikkei 225 registra una disminución 0,95%; por el contrario en términos interanuales aún conserva un incremento del 37,1%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,85% por debajo de su máximo del presente año (54.341,23 puntos) y un 4,34% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).