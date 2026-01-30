Apertura del Nikkei 225 este 30 de enero

Jornada sin cambios para el Nikkei 225, que empieza la sesión bursátil del viernes 30 de enero con una variación del 0,08%, hasta los 53.335,56 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas previas, el selectivo pone punto final a tres sesiones de racha.
Con respecto a la última semana, el Nikkei 225 registra una disminución 0,95%; por el contrario en términos interanuales aún conserva un incremento del 37,1%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,85% por debajo de su máximo del presente año (54.341,23 puntos) y un 4,34% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).