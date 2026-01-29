Taiwan Weighted cerró a la baja este 29 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Taiwan Weighted, que cerró rueda bursátil del jueves 29 de enero con bajadas del 0,82%, hasta los 32.536,27 puntos. El selectivo marcó un máximo de 32.996,03 puntos y la cifra mínima de 32.472,45 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,59%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula una subida 2,49%, por lo que en términos interanuales aún acumula un incremento del 41,31%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,82% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 10,86% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).