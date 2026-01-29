Noticias

RTSI cierra la jornada en terrenos positivos este 29 de enero

Cierre de operaciones RTSI (Russia): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el RTSI (Russia), que cerró rueda bursátil del jueves 29 de enero con leves incrementos del 0,63%, hasta los 1.158,81 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 1.177,75 puntos y un mínimo de 1.154,79 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,95%.

Con respecto a la última semana, el RTSI (Russia) acumula un incremento 1,05%, por ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 22,04%.

