RTSI abre al alza este 28 de enero

Buen inicio de sesión para el RTSI (Russia), que comienza rueda bursátil del miércoles 28 de enero con leves incrementos del 0,61%, hasta los 1.151,60 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días previos, el indicador con este valor frena la racha plana que llevaba en las dos jornadas anteriores.
En relación a la última semana, el RTSI (Russia) acumula un incremento 2,28%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 20,73%. El RTSI (Russia) se sitúa un 0,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.152,34 puntos) y un 6,88% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).