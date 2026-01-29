Noticias

RTSI abre al alza este 28 de enero

Inicio de sesión RTSI (Russia): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el RTSI (Russia), que comienza rueda bursátil del miércoles 28 de enero con leves incrementos del 0,61%, hasta los 1.151,60 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días previos, el indicador con este valor frena la racha plana que llevaba en las dos jornadas anteriores.

En relación a la última semana, el RTSI (Russia) acumula un incremento 2,28%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 20,73%. El RTSI (Russia) se sitúa un 0,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.152,34 puntos) y un 6,88% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).

