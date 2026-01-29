Noticias

OMX Stockholm 30 comienza la jornada al alza este 29 de enero

Inicio de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el OMXS 30, que inaugura la sesión bursátil del jueves 29 de enero con ascensos del 0,54%, hasta los 3.043,80 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a días pasados, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que se anotó un descenso del 0,65%, mostrando que es incapaz de establecer una tendencia definida.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el OMXS 30 marca un ascenso 1,36%, por lo que en términos interanuales aún conserva un incremento del 14,01%. El OMXS 30 se sitúa un 0% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.043,95 puntos) y un 5,64% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).

