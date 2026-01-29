Noticias

Nikkei 225 cierra la jornada en terreno positivo este 29 de enero

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Nikkei 225, que acabó la jornada financiera del jueves 29 de enero con leves subidas del 0,34%, hasta los 53.538,87 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 53.742,69 puntos y un volumen mínimo de 52.990,42 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,4%.

En relación a los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un descenso 0,28%; pese a ello en el último año acumula aún un ascenso del 39,24%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,48% por debajo de su máximo del presente año (54.341,23 puntos) y un 4,74% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

