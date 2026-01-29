MOEX Russia Index: el principal índice de Moscú cierra al alza este 29 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el MOEX Russia Index, que cerró la jornada del jueves 29 de enero con subidas del 1,16%, hasta los 2.820,26 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 2.820,68 puntos y un mínimo de 2.806,10 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,52%.

Teniendo en cuenta la última semana, el MOEX Russia Index registra un incremento 1,89%; aunque desde hace un año mantiene aún un descenso del 4,34%.