Hang Seng ganó 0,51% tras el cierre de la jornada este 29 de enero

Cierre de operaciones Hang Seng (Hong Kong): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Positiva sesión para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la jornada en los mercados del jueves 29 de enero con leves subidas del 0,51%, hasta los 27.968,09 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 28.056,10 puntos y la cifra mínima de 27.611,90 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,58%.

Con respecto a la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra un ascenso 5,02%, de modo que en términos interanuales acumula aún un incremento del 39,1%.

