Euro Stoxx 50 termina en terreno negativo este 29 de enero

Sesión adversa para el EuroStoxx 50, que acabó la jornada en los mercados del jueves 29 de enero con descensos del 0,75%, hasta los 5.888,43 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 5.973,25 puntos y un volumen mínimo de 5.879,16 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,58%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 marca un descenso 1,14%; sin embargo en el último año acumula aún un incremento del 11,85%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,53% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.041,14 puntos) y un 0,65% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.850,38 puntos).