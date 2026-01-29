Noticias

Euro Stoxx 50 termina en terreno negativo este 29 de enero

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el EuroStoxx 50, que acabó la jornada en los mercados del jueves 29 de enero con descensos del 0,75%, hasta los 5.888,43 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 5.973,25 puntos y un volumen mínimo de 5.879,16 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,58%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 marca un descenso 1,14%; sin embargo en el último año acumula aún un incremento del 11,85%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,53% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.041,14 puntos) y un 0,65% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.850,38 puntos).

Temas Relacionados

EuropaMercadosBolsa de Valores de EuropaaccionesCierreNoticiasIndices financieros globales

Últimas Noticias

Santoral del 30 de enero: Santa Martina de Roma, la mártir que repartió su fortuna entre los pobres

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser rememorados

Santoral del 30 de enero:

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Ecuador este día

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Este es el top 10

Las mejores canciones para escuchar en Spotify Argentina en cualquier momento y lugar

Estos son los sencillos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público argentino

Las mejores canciones para escuchar

ATX cerró operaciones en terreno positivo este 29 de enero

Cierre de operaciones ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

ATX cerró operaciones en terreno

Cierre del AEX neerlandés este 29 de enero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Cierre del AEX neerlandés este