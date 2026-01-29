Noticias

Euro Stoxx 50 se mueve en terreno positivo en arranque de operaciones este 29 de enero

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el EuroStoxx 50, que inaugura la sesión del jueves 29 de enero con leves incrementos del 0,46%, hasta los 5.960,32 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas anteriores, el selectivo gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que marcó una disminución del 0,62%, mostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia.

En la última semana, el EuroStoxx 50 marca un ascenso 0,07%, por lo que en términos interanuales mantiene aún un incremento del 13,22%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1,34% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.041,14 puntos) y un 1,88% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).

