El Nikkei 225 sube 0,24% tras la apertura de operaciones este 29 de enero

Inicio de jornada de subida para el Nikkei 225, que comienza la jornada en los mercados del jueves 29 de enero con leves subidas del 0,24%, hasta los 53.487,67 puntos, tras la apertura. En relación a días anteriores, el indicador encadena tres fechas seguidas en valores positivos.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 registra una disminución 0,37%; por el contrario en el último año aún acumula un ascenso del 39,1%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,57% por debajo de su máximo en lo que va de año (54.341,23 puntos) y un 4,64% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).