El mercado de Hong Kong inicia la jornada con tendencia a la baja este 29 de enero

Día adverso para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la jornada en los mercados del jueves 29 de enero con ligeras bajadas del 0,29%, hasta los 27.746,43 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con fechas previas, el índice bursátil pone freno a seis jornadas consecutivas con tendencia positiva.
En relación a la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota una subida 4,19%, por ello en el último año aún acumula un incremento del 38%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 0,29% por debajo de su máximo del presente año (27.826,91 puntos) y un 6,11% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).