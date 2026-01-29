El mercado de Hong Kong inicia la jornada con tendencia a la baja este 29 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la jornada en los mercados del jueves 29 de enero con ligeras bajadas del 0,29%, hasta los 27.746,43 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con fechas previas, el índice bursátil pone freno a seis jornadas consecutivas con tendencia positiva.

En relación a la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota una subida 4,19%, por ello en el último año aún acumula un incremento del 38%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 0,29% por debajo de su máximo del presente año (27.826,91 puntos) y un 6,11% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).